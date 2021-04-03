Çarşamba'da denetimler devam ediyor

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çarşamba ilçesi şehir merkezinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Ankara ve İstanbul'dan takviye olarak ilçeye gelen hazır kuvvet polis ekiplerinin ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülere izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Sürücü ve vatandaşlara yönelik yapılan denetimler gün boyunca devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.