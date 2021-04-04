Samsun’da vakalar 4’e katlandı: 8-14 Şubat 171, 27 Mart-2 Nisan 678,72 Vaka sayısı 2 bin 323'ten 9 bin 204'e yükseldi HES uygulamasında şehir kıpkırmızı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan bugüne Samsun’da vakalar 4‘e katlandı. 814 Şubat’ta 100 binde 171,29 oran ile 2 bin 323 vaka bulunan şehirde şu an bu oran 678,72’ye ve vaka sayıları ise 9 bin 204’e yükseldi. Artış 7 haftada yüzde 296 olarak yansıdı.

Sağlık Bakanlığının 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat5 Mart tablosunda 348,36’ya, 612 Mart tablosunda 458,53’e, 1319 Mart tablosunda 508,97’e, 2026 Mart tablosunda 586,84’e ve son açıklanan 27 Mart2 Nisan tablosunda 678,72’e yükseldi.



Vakalar 4’e katlandı

Samsun’da vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 1521 Şubat’ta 2 bin 752'e, 2026 Şubat’ta 3 bin 555’e, 27 Şubat5 Mart’ta 4 bin 724’e, 612 Mart’ta 6 bin 218’e, 1319 Mart’ta 6 bin 902’ye, 2026 Mart’ta 7 bin 958’e ve son olarak 27 Mart2 Nisan’da ise 9 bin 204’e yükseldiği tespit edildi.

Samsun’da 14 Şubat’tan 2 Nisan’a kadar geçen 7 haftada vaka sayıları yüzde 296 artış yaşadı. Vaka sayıları ve yoğunluk 4’e katlandı. Şehir haftalardır en yüksek riskli il olma özelliğini koruyor.



Kent kıpkırmızı

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kent kıpkırmızı görülüyor. Şehirdeki risksiz alanların ise mezarlıklar olduğu görülüyor.

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