Belediye sınav öncesi pide dağıttı

Çarşamba Belediyesi tarafından, bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girecek olan öğrencilere Çarşamba pidesi dağıtıldı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girecek öğrenciler, sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Çarşamba Belediyesi personelleri tarafından sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak öğrencilere hazır paketler halinde Çarşamba pidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 4 Nisan Dünya Pide Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
Öte yandan, ilçede bulunan aşevinde de ihtiyaç sahiplerine yemek menüsünde meşhur Çarşamba pidesine yer verildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.