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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Ayakkabı doktoru’ korona virüse yenik düştü

İHA

‘Ayakkabı doktoru’ korona virüse yenik düştü

Samsun’un Çarşamba ilçesinin en eski ayakkabı tamircilerinden ve ‘Ayakkabı Doktoru’ lakabıyla tanınan isim Mustafa Topçu, yakalandığı korona virüs hastalığı sonucu hayatını kaybetti.
Çarşamba ilçesinde 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınmış ve hayatını ayakkabı tamiratına adayan 80 yıllık kunduracı Mustafa Topçu (94), yakalandığı korona virüs hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Yaklaşık 80 senedir Çarşamba ilçesi Doğuyaka’da herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ve ‘Ayakkabı Doktoru’ olarak tanınan kunduracı Topçu, durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama tutunamadı.
Hayata veda eden Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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