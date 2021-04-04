Samsun’da kuvvetli fırtına uyarısı

– Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun’da hamleli kuvvetli fırtına beklendiğini belirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Samsun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine yer vererek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar bölgemizde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda ise şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgarların bu gece saatlerinden itibaren yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (6090 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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