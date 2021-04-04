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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu

İHA

Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mısır’da yapılan GençlerYıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan eskrim sporcusu Nisanur Erbil’i tebrik etti.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen GençlerYıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nisanur Erbil, finalde Güney Koreli Hayoung Jeon'a 1514 yenilerek dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü eskrim sporcusu Erbil’i tebrik eden Başkan Mustafa Demir, “Sporcumuzun başarısı bizleri çok sevindirdi ve gururlandırdı. Nisanur Erbil’i ve gençlik ve spor kulübümüzü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Sporun her branşında Büyükşehir Belediyesi olarak sporcuların yanında yer aldıklarını ifade eden Demir, şunları söyledi:
“Uluslararası platformlarda bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı kutluyorum. Nisanur bu başarısıyla bizi gururlandırdı. Amacımız yetenekli olan çocuklarımızı, gençlerimizi ortaya çıkarmak ve onların yücelmesi, büyümesi ve daha büyük başarılara imza atması için aracı olmak.”

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