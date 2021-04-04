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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambaspor Play-off için çalışıyor

İHA

Çarşambaspor Play-off için çalışıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Altındağ Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.
Çarşamba Adapark Tesisleri’nde gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Yeni Altındağ Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayan Çarşambaspor, Perşembe günü oynayacağı maçta 3 puanı almayı hedefliyor. Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, antrenman çalışmaları sırasında son maçta konuk ettikleri Şile Yıldızspor maçını ve gelecek hafta oynanacak olan Altındağ maçını değerlendirdi.

"2 golü de aynı şekilde yedik"
Kendi evinde 21 mağlup oldukları maç hakkında konuşan Teknik Direktör Yelek, "İlk 1015 dakikada 3 tane pozisyonumuz vardı atamadık. Kalemize 1 kez geldiler oda gol oldu. 2 golü de aynı şekilde yedik. En büyük sıkıntılarımızdan biri çabuk gol yememiz oldu. Bu da Aykut'un ve Abdulkadir'in olmamasından kaynaklı oldu. Onların yerine oynayan Metin ve Cihat ellerinden gelen gayreti gösterdiler ama Cihat'ın mevkiisi değildi. 78 haftadır sol bekte oynuyor. Bu sefer stoper oynatmak zorunda kaldık. 2 stoperin biri COVİD diğeri de sakattı" şeklinde konuştu.

'Bu bir bahane değil'
Yelek, 34 haftalık ligde 29 maç oynayarak 7. sırada yerini alan yeşil beyazlı ekibin son 5 maç hakkında ise, “Hala potanın içindeyiz. Sonuna kadar da savaşacağız. Hep söylüyorum, bu bir bahane de değil. İkinci yarı istediğimiz kadroyla hiç bir zaman çıkamadık. Sakat, COVİD ve cezalı oyuncular bizi çok etkiledi. Bu yüzden son dakika kaybedilen maçlarda oldu. Bizim hedefimiz zaten ilk 5 veya şampiyonluk değildi ama orayı yakaladık. Son 5 maçımız kaldı. Oyuncularımızla da konuştuk bunu. Top bizde şuan. 5 maçın tahminen 3'ünü alırsak muhtemelen kalırız diye düşünüyorum. Bunu başaracak gücümüz var. O potansiyele sahibiz ama sakatlıklar bizim boynumuzu büküyor. Yaptığımız antrenman çalışmalarında 2 gün önce Ceyhun aniden sakatlandı. Aynı şekilde Kemal ve Ömercan rahatsızlandı. Herhangi bir şey var mı diye test yaptırdık. Allah'tan bir şey çıkmadı. Bunlar bizi psikolojik olarak etkiliyor. İnşallah kalan 5 maçı en güzel şekilde atlatıp playoff'a kalmak istiyoruz"
dedi.

'En çok puanı kendi sahasında aldı'
Ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaşacak oldukları 34 puanla 9. sırada yer alan rakip takım Yeni Aldındağspor hakkında konuşan Yelek, "Rakip takım Altındağ ortalarda bir takım. Özellikle kendi sahasında iyi oynuyor. En çok puanı kendi sahasında toplamış bir takım. Onların sahası suni çim olduğu için bizde suni çimde çalışıyoruz. Oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
Perşembe günü Ankara’da oynanacak maç için YeşilBeyazlı ekip hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.

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