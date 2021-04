İlkadım’da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

– İlkadım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde de sokak hayvanları ihmal etmiyor.

İlçenin yüksek kesimlerindeki alanlara yem bırakarak yaban hayvanların aç kalmasını önleyen İlkadım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de seferber oldu.

İlkadım Belediyesi sağlık işleri ekipleri, kent genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Her gün düzenli olarak kent merkezinde bulunan belirlenen noktalarda yürütülen mama çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamasıyla arttırıldı. Ekipler 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte park, bahçe, sokak başları ve kırsalda bulunan sokak hayvanlarına yaş ve kuru mama bıraktı.



“Sokak hayvanlarımızın aç kalmasına gönlümüz razı olmaz”

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle, Belediye olarak gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Gücümüz yettiğince sadece bu süreçte değil her zaman sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız. Kısıtlamalarda yerel yönetimlerin olduğu kadar vatandaşlara da büyük sorumluluk düşüyor. Bize bu hususta destek veren hayvan sever vatandaşlarımızı canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.