17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu

16. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bunalıma giren 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Musaağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Naide Çakır, girdiği bunalım sonucu evlerinde kanepenin üzerinde otururken tüfekle kendini vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Naide Çakır'ın cesedi ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.