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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kazayla kendini vuran genç kız ağır yaralandı

İHA

Samsun'da kazayla kendini vuran genç kız ağır yaralandı

Samsun'da elindeki silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vuran genç kız ağır yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Ö.Z., elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vurarak yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kız Samsun'daki hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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