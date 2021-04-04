Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağı evinde bıçaklı saldırıya uğrayan S.S.(38) kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. tedavi altına alındı. S.S. kendisini İ.A.'nın bıçakladığını söyledi. Polis kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.