Gebelik takibinin anne adayı ve bebek için önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Gebelik izlemlerin zamanında, yeterli ve eksiksiz yapılması anne adayının ve bebeğin sağlığı için çok önemlidir" dedi.

Gebelik izleminin, gebelik tanısı konulduğu anda başladığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Gebeliğin saptanmasından doğuma kadar geçen sürede annenin ve fetusun düzenli ve periyodik kontrollerinin yapılması olayına Gebelik İzlemi denilmektedir. Gebelik takibinde İlk muayene de, gebelik yaşı, embriyo sayısı, bebeğin yaşayıp yaşamadığının kontrolü, İç ya da dış gebelik olup olmadığını saptamak için yapılır. Bununla birlikte gebelik takibi; 3. ayda (1114 hafta) ense deri saydamlığı, burun kemiği varlığı ve bebekteki büyük anormalliklerin tespiti için 5. ayda (2224. hafta) bebekte anormallik varlığını, plasentanın yerini araştırmak ve rahim ağzı boyunu ölçmek için, 7. ayda (32. haftada): Bebeğin büyümesini değerlendirmek için, 9. ayda ise (38.haftada) doğum zamanı gelen annenin ve bebeğin durumunun değerlendirilmesi için olmak üzere yapılır. Bu durum anne adayının durumuna göre farklılık gösterebilir. Bu kontrollerde bebeğin boyu, kafa çapı, kafa çevresi, karın çevresi, bacak boyu gibi ölçümler ultrasonografi ile yapılarak gebelik haftası hesaplanır. Her zaman tam ve kesin sonuç vermeyebilir. Ancak gebelik ne kadar küçükse o kadar kesin sonuç verir. Özellikle 20. gebelik haftasından önce daha doğru sonuçlar verir. Bu anlamda gebelik izlemi anne adayının gebelikten doğuma kadar olan bölümünde hem kendi hem de bebeğinin sağlığı için büyük önem taşır" diye konuştu.

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