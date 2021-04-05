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Pandemi sürecinde erkek olmak

İHA

Pandemi sürecinde erkek olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması Dersi kapsamında “Erkek Sağlığı ve Covid19 Pandemisi” etkinliği düzenlendi.
Etkinlik doğrultusunda öğrenciler; dersin sorumlu öğretim üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve araştırma görevlileri ile birlikte “Covid19 Pandemi Sürecinde Erkek Sağlığı” konusuyla ilgili makaleleri tartışarak, bu konuda farkındalık sahibi oldu.
Daha sonra her bir öğrenci, çevresindeki bir erkek ile “Covid19 Pandemi Sürecinde Erkek Sağlığı” üzerine röportaj yaptı. Bu görüşmelerde öğrenciler tarafından erkeklere; pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklar, bu sürecin sağlıklarını nasıl etkilediği ile kendilerine kazandırdıkları ve kaybettirdikleri, bu süreçte bu zorluklarla nasıl baş ettikleri, aile içindeki rol dağılımında değişiklikler ve pandemi sürecinde bir erkek olarak hayatlarında meydana gelen değişimler hakkında sorular soruldu.
Programda öğrenciler, yaptıkları bu görüşmelere ilişkin değerlendirmeleri beraber tartışarak pandemi sürecinde erkeklerin yaşamış olduklarına dair farkındalık kazandı. Bu görüşmelerden çıkardıkları en önemli spot cümleleri ise slogan haline getiren öğrenciler, Covid19 pandemi sürecinde erkeklerin yaşadıklarına dikkat çekmeye çalıştı.

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