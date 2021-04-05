Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 1'i avukat 9 gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i avukat 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, bu sabah Samsun merkez ile Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kapatılan Polis Akademisi/Kolejinden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1’i OMÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, 1’i avukat, 1’i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan 9 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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