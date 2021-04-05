Samsun merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Kastamonu illeriyle eş zamanlı yapılan operasyonda; kapatılan Polis Koleji'nden 2015'te ilişiği kesilen 1'i OMÜ Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi, 1'i avukat, 1'i meslekten ihraç edilen polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-04-05 12:41:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.