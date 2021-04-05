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Bin kişiye istihdam kapısı açan Büyükşehir, iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor

İHA

Bin kişiye istihdam kapısı açan Büyükşehir, iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Merkezi ile farkındalık oluşturdu. İş arayanlara iş, eleman arayanlara da eleman bulma imkanı sağlayarak, işçi ve işveren arasında köprü olan Kariyer Merkezi kurulduğu günden bugüne kadar bin kişiyi işe yerleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturarak bir anlamda istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez yetkilileri, işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

Merkez aracılığıyla iş bulanların sayısı artıyor
İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler', 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. 2019 yılının Ağustos ayında kurulan merkez kurulduğu günden bugüne bin kişiyi işe yerleştirirken sadece Samsun merkezinde değil ilçelerde de iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor.

İşe girenler mutlu
Kariyer Merkezi aracılığı ile işe başlayanlardan Sefa Öztürk, "İstihdam Merkezi ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. 5 seneye yakın işsizdim. Evliyim ve çocuğum var. İşsizlik yüzünden hayatımız düzenli değildi. İstihdam Merkezi'ne başvurdum ve bilgilerimi alarak beni işe yönlendirdiler. Yönlendirildiğim işyerinde görüşmem güzel geçti ve işe başladım. Şu an hayatım düzene girdi. Evime ekmek götürebiliyorum. Çocuğuma istediğini alabiliyorum. İşsiz olan tüm vatandaşlarımız gitsinler Büyükşehir Belediyesi İstihdam Merkezi'ne başvursunlar. Bu merkezi kuran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve gittiğimizde bizimle canla başla ilgilenen tüm kariyer danışmanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Tekstil fabrikasında işe başlayan Akgül Giral ise, "İyi ki başvurmuşum. Evim kira ve zorlanıyordum. Başvurunca beni yapabileceğim işe yönlendirdiler. Geldim, görüştüm ve işe başladım. Bir hafta oldu işe başlayalı. Benim gibi işsiz olan herkes gitsin başvursun. Bir kapı olmazsa başka bir yer mutlaka oluyor" ifadelerini kullandı.

"İşverene nitelikli personel konusunda yardımcı oluyoruz"
İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin iş arayanlar ile işveren arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Merkez Sorumlusu Büşra Doğan, "Vatandaşlarımıza kariyer danışmanlarımız aracılığı ile iş bulma süreçlerinde destek oluyoruz. Aynı zamanda Samsunlu iş verene de nitelikli personel bulma konusunda yardımcı olarak doğru işe doğru kişiyi yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gayemiz tüm hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğu"
İstihdam Merkezi'nin iş arayan vatandaşlara rehberlik hizmeti sunarak istihdama çok büyük bir katkı sağladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla 2019 yılında hizmete açtığımız İstihdam ve Kariyer Merkezimiz ekmek kapısı oldu. Korona virüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz. Kariyer Merkezimiz birçok vatandaşımıza kariyer konusunda rehberlik ediyor; onları ilgi, bilgi ve becerilerine uygun sektörlere yönlendiriyor. Aynı zamanda verdiği danışmanlık hizmetleri kapsamında CV hazırlama, beceri geliştirme eğitimleri gibi birçok imkân sağlıyor. Merkez sayesinde işe giren vatandaşlarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Gayemiz tüm hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğu. Bu gayeyi yansıtan her bir çalışma ve gelişmenin takipçisiyiz. Sosyal belediyecilik kapsamında bu güne kadar sürdürdüğümüz çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. İçtenlikle vatandaşlarımıza yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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