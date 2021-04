Prof. Dr. Kaymaz: “Hastanelerde ‘hastaya özel’ implant tasarımı ve imalat birimleri kurulmalı” Samsun Üniversitesi Biyomedikal Günlükleri-2021’in Konuğu Prof. Dr. İrfan Kaymaz oldu

Prof. Dr. İrfan Kaymaz, hastanelerde ‘hastaya özel’ implant tasarımı ve imalat birimlerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “Biyomedikal Günlükleri2021” serisinin 3. buluşması Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz’ın “HastayaÖzel İmplant Tasarımının Bugünü ve Geleceği” başlıklı konuşması ile gerçekleşti.

İmplant tasarım ve imalat süreçlerinin geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. İrfan Kaymaz, hastayaözel implantların konvansiyonel implantlara olan üstünlüklerini, farklı anatomik bölgelerde teorik ve deneysel anlamda ele aldı. ETÜ Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde gerçekleştirilen biyomekanik çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. İrfan Kaymaz, öğrencilere bir biyomedikal modelleme programını çok iyi bir şekilde öğrenerek bir altın bilezik edinmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Kaymaz, öğrencilerin mesleki gelişimleri adına gerek duydukları her türlü bilgiye çeşitli dijital eğitim platformlarından her an çevrimiçi olarak erişebileceklerini vurguladı.



“Hastanelerde hastaya özel implant tasarımı ve imalat birimlerinin kurulması gerekiyor”

Kaymaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1 numaralı ortopedi hastanesi olan “Hospital for Special Surgery” hastanesinin hastaya özel implant tasarımı ve bu tasarımların eklemeli imalat yöntemi ile üretimi üzerine uzmanlaşmış LimaCorporate firması ile yapmış olduğu anlaşmayla, dünyada ilk defa bir hastanenin bünyesinde implant tasarım ofisi ve üretim merkezi kurulduğunu belirtti. Dünyadaki teknolojik gelişme trendinin de bu yöne kaydığını belirten Prof. Dr. İrfan Kaymaz, yakın gelecekte hastanelerin bünyesinde bu tür merkezlerin kurulmaya başlanacağını beklediğini ifade etti. Bu noktada, tıp doktorları ve sağlık alanında çalışan mühendislerin iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Kaymaz, Türkiye’de hastaya özel implantlarla ilişkili regülasyonların da eksikliğinden bahsetti.

Katılımcılardan gelen sorular üzerine akademik anlamda dünyadaki çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalardan örnekler vererek biyomekaniğin evrildiği yönün resmini çizen Prof. Dr. Kaymaz, operasyonların klinik başarısı açısından, kişiye özel implantların gözenekli yapıda tasarlanmasının ötesinde malzeme özelliklerinin de kemik dokusuna en yakın şekilde üretilmesinin öneminden bahsetti. Etkinlik, Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir’in ve Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihan Topcu’nun Prof. Dr. İrfan Kaymaz’a katılımlarından dolayı teşekkür konuşmaları ve etkinlik hakkındaki görüşlerini bildirmeleri ile sona erdi.

