Arzu Aygün'ün öldürülmesi soruşturmasında deliller, İstanbul Adli Tıp'a gönderildi



Tayfur KARAHakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra Terme ilçesinde cansız bedeni bulunan Arzu Aygün'ün (36) ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Eski sevgilisi Muharrem Coşkun (38) tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü iddia edilen Aygün´ün kesin ölüm raporunun hazırlanması için bulgu ve deliller İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün´ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. Coşkun emniyette alınan ifadesinde Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 28 Ocak'ta, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Coşkun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

380 SAYFALIK TELEFON KAYDI İNCELENECEK

Arzu Aygün'ün ailesi, olayın ardından Muharrem Coşkun'un cinayeti tek başına işleyemeyeceğini, bir veya birden fazla şüphelinin Coşkun'a yardım etmiş olabileceğini öne sürdü. Savcılık Arzu Aygün ile Muharrem Coşkun'un olaydan kısa bir süre önce başlayıp cinayetin islendiği tarih ve sonrasına ait telefon dinleme kayıtlarını talep etti. Savcılık 380 sayfayı bulan telefon kayıtlarını inceleme altına aldı.

OTOPSİ RAPORU SONRASI İDDİANAME DÜZENLENECEK

Aygün´ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu´nda yapılan ön otopsisinin ardından memleketi olan Terme ilçesine bağlı Köybucağı Mahallesi´ne defnedildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygün´ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bulgu ve delilleri İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderdi. Rapor sonrası tutuklu sanık Coşkun hakkında iddianame düzenlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Hakan AKGÜN

2021-04-05 14:14:36



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