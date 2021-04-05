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Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu Şeker oranı diğer hurmalara göre düşük olan sugay hurması, şeker hastaları tarafından oldukça rağbet görüyor

İHA

Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu Şeker oranı diğer hurmalara göre düşük olan sugay hurması, şeker hastaları tarafından oldukça rağbet görüyor

Ramazan ayına bir hafta kala şeker hastalığı olan vatandaşlar diğer hurmalara göre daha az şeker oranına sahip olan sugay (sugai) hurmasını tercih ediyor.
11 ayın sultanı Ramazan ayı, 13 Nisan Salı günü başlayacak. Vatandaşlar bir taraftan korona virüsü ile mücadele ederken bir taraftan da dini vecibelerini yerine getirecekler. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmaya olan ilgi ise bu sene de devam ediyor. Aktarlar, bu sene hurma fiyatlarının aynı kaldığını belirtirken, şeker hastalarının ise sugay hurmasına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

“Şeker hasstaları sugay hurmasını tercih ediyor”
Şeker hastası olup da orucunu hurma ile açmak isteyen vatandaşların sugay hurmasına rağbet gösterdiğini dile getiren aktar Salih Özdemir, “Şeker hastaları diğer vatandaşlardan farklı olarak sugai hurmasını tercih ediyor. Çünkü sugai hurmasının şeker oranı diğer hurmalara göre düşük. Şeker hastaları da kendi araştırmaları sonucunda en az şekerli hurmanın sugai hurmasını olduğunu araştırmışlar. Şeker hastaları da saydığım nedenlerden ötürü sugai hurmasını tercih ediyor” dedi.

“Hurma fiyatları 18 TL’den 100 TL’ye kadar çıkıyor”
Her bütçeye göre hurma olduğunun altını çizen Salih Özdemir, “Hurma fiyatlarımız belli oldu. Fiyatlarımız Ramazan öncesiyle hemen hemen aynı. Bu yıl hac ve umreye gidilmediği için fiyatların düşmesi lazımken, bir düşüş olmadı. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı kaldı. Medine hurmalarının fiyatları boyutlarına göre değişiyor. En iri Medine hurmasının kilosu 100 TL. Küçük Medine hurmalarının kilosu da 70 TL’den satılıyor. Medine hurmasının meşruk diye tabir ettiğimiz bir cinsi var. Onların kilosu da 5060 TL arasında değişiyor. Medine safavi hurmasının kilosu 45 TL. Kudri hurmasının kilosu 45 TL. Genellikle şeker hastalarının tükettiğini sugay hurmasının 45 TL. Cezayir hurması var. Onu glikoz şurubuna batırıyorlar ve biraz parlak duruyor. Cezayir hurmasının kilosu 18 TL. Peygamber efendimizin diktiği söylenen acve hurmasının kilosu 80100 TL arasında değişiyor. Kudüs hurmaları da boyutlarına göre 60 TL’den 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. Herkes bütçesine göre şimdiden hurmalarını almaya başladı” diye konuştu.

“Kuru kayısının fiyatı 2 kat arttı”
Kuru kayısının fiyatının geçen seneye oranla 2 kat arttığını da dile getiren Özdemir, “İnsanlar Ramazan’da hurmadan sonra en fazla hoşaflık kuru meyve alıyor. Bu hoşafların en başında da İzmir üzümü diye tabir ettiğimiz çekirdeksiz kuru üzüm geliyor. Çekirdeksiz kuru üzümün kilosu 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Üzümün yanı sıra hoşaf yapmak için kuru kayısı da çok rağbet görüyor. Erik kurusunun da hoşafını yapanlar var. Eriği kullananlar daha çok şeker hastaları oluyor. Çekirdeksiz kuru eriğin kilosu 50 TL’den satılıyor. Hoşaflık kayısının kilosu da 30 TL’den satılıyor. Geçen seneden bu zamana tüm ürünlerde bir miktar artış oldu. Geçen sene kuru kayısıyı 15 TL’den satıyorduk, bu sene 30 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.

Sugay hurmasının özellikleri
Sugay hurmasının gövdesi kahverengi, şekeri uç kısımlarına toplanmasından dolayı uç kısımları sarıbeyaz renkli bir hurmadır. Kalın etli, lif oranı yüksektir. Şeker oranının düşük olması nedeniyle şeker hastalarının tercih ettiği bir çeşittir. Tahin ile birlikte de tüketilebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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