Bangladeş North South University ile OMÜ arasında iş birliği toplantısı

Bangladeş’in önde gelen üniversitelerinden North South University ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında çevrim içi (online) tanıtım toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantı çerçevesinde bölümler arası iş birlikleri imkânları görüşüldü.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ile North South Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminden Dr. Katherine Li’nin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi yetkilileri Birol Kurt ve Tolga Arslan, yaptıkları sunumlarla OMÜ’yü tanıttı. Toplantıda ayrıca, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Özgür Özaydın ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Erdal Kılıç ile Doç. Dr. Sedat Akleylek, mensubu oldukları bölümler ve ikili iş birliği imkânları hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantıya North South Üniversitesinden; İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul Hannan Chowdhury, Prof. Dr. Gour Gobinda Goswami, Dr. Sakib Bin Amin, Dr. Asad Karim Khan Priyo, Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Rezaul Bari, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Hasan Uz Zaman, Dr. M. Shazzad Hosain, Çevre Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nazmun Nahar, Matematik ve Fizik Bölümünden Dr. Mamun Molla ve Uluslararası İlişkiler Ofisinden Samina Miti ve OMÜ öğrencisi Safayat Hossain katıldı.

Gelecek dönemde iki kurumun birimleri arasında iş birliğini güçlendirmek adına bir dizi toplantının yapılması da planlanıyor.

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