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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da 19 tarihi sikke ele geçirildi

İHA

Bafra'da 19 tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 adet kaçak tarihi sikke ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, İstihbarat Şube, Kom Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Esençay Mahallesi'nde D.E. isimli şahsın 'tarihi eser kaçakçılığı yaptığı' belirlendi. D.E.'nin evine yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 19 adet sikke ve 1 adet el dedektörü ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi sikkeler Samsun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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