Özdemir: “Böylesi onurlu bir mesleğin mensubu olmaktan her zaman gurur duydum”

AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri 5 Nisan Avukatlar Günü nedeni ile avukat olan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek Avukatlar Günü’nü kutladı.

Başkan Sebahattin Özdemir ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Böylesi onurlu bir mesleğin mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. Sizlerin ziyaretleri bizi ayrıca mutlu etti. Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.



“Açılan her iş yeri istihdam demek”

İlçede bir iş yeri açılışına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza’nın gelişmesine katkıda bulunduğu için işletme sahiplerine teşekkür ederiz. Açılan her iş yeri istihdam demek, ekonomiye katkı demek. İlçemizde bu tür işletmelerin artması bizleri sevindirmektedir. İşletmenin firma sahiplerine ve Havzalılara hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

