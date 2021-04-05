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Başkan Demirtaş'tan emekli amirallere tepki: “En kutsal irade halkın iradesidir”

İHA

Başkan Demirtaş'tan emekli amirallere tepki: “En kutsal irade halkın iradesidir”

İlkadım Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Demirtaş meclis toplantısında, 103 emekli amiralin bildirisini kınayarak, “En kutsal irade halkın iradesidir" dedi.
İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda parti gruplarının meclis üyeleri hazır bulundu. Nisan ayı birinci oturumunda komisyona havale edilen 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2 gündem maddesi oy çokluğu ile kabul görürken, diğer 2 gündem maddesi ise beklemeye alındı.

“Belediye ile hiçbir ticari ilişkim söz konusu değildir”
Meclis toplantısında gündem dışı söz alan İlkadım Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İbrahim Üstün, “Denetleme raporunda bulunan ‘belediye meclis üyelerinin belediye ile alışveriş ilişkisi bulunmaktadır’ ibaresi beni de zan altında bıraktığından şahsımın belediye ile hiçbir ticari ilişkisi bulunmadığını meclise beyan ediyorum. Belediye yönetimine ve belediye meclis üyeleri arkadaşlarıma bu tür ilişkilere meydan vermemesi gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Türkiye demokratik hukuk devletidir”
Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiralin bildirisi hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, “Bu millet, milli irade ve demokrasiyle vatanın bedelini ödeyerek korumuştur. Türkiye demokratik hukuk devletidir. Cuntacıların ve vesairecilerin değil milletin sözünün geçtiği ülkemizde, 103 amiralin haddini aşan ifadelerle yazmış oldukları bildirinin hiçbir anlamı yoktur. Mavi vatan olarak gördüğümüz tüm denizlerde, hak ve menfaatlerimiz için meşru bir mücadele verirken millet iradesine karşı kullanılan bu bildirgeyi şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

“15 gün tam kapanma virüsü yayılımını önleyebilir”
İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Talat Eyüpoğlu, “Şehrimizde, korona virüse maruz kalan hasta sayısı 100 bin kişide 700 civarına çıkmış durumda. Verdiğimiz rakamların bir yaptırım gücü yok ama gündem de tutulması açısından grup olarak 15 gün boyunca şehrimizde tam kapanma şeklinde karantinaya alınmasını doğru olacağını grup olarak düşünüyoruz” önerisinde bulundu.

“Bu milletin demokrasiye olan inancı pekişmiştir”
103 emekli amiralin ortak bildirisi hakkındaki tepkisini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da şunları söyledi:
“Biz 70 muhtırasını, 80 ihtilalini ve 28 Şubat’ı gördük. Ortalaması 70 yaşını geçen bu kişiler o zaman görev başındayken bu ülkeyi çok seviyorlardı da ne yaptılar? Şimdi emekli olmuşlar, hepsi bir araya gelmişler ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar! Böyle bir şeye teşebbüs etmeleri bile gayri ahlaki bir durum bence. Ciddiye alacak bir durum olarak bile görmüyorum. Puslu bir havamı var ortada, bunlar bir vaziyet çıkartmak mı istiyorlar? Böyle bir şüpheye kapıldım. Benim gördüğüm tablo bu. Millet her şeye rağmen demokrasiye olan inancını iyice pekiştirmiş. 15 Temmuz’da bu millet tankların önünde durdu. Böyle bir darbe olayının tekrar olacağına ihtimal bile vermiyorum. En kutsal irade halkın iradesidir.”
Meclis toplantısının sonunda Başkan Demirtaş, 2020 yılında meclis başkanvekili, encümen, katip üye ve komisyon üyeliklerinde hizmet veren meclis üyelerine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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