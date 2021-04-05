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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

İHA

İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

Samsun'da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Darp ettiği eski eşinin tüfekle intiharını önlemek isteyen şahsın eşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Ali D. (49) boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi A.P.'ye (51) aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulunup darp etti. Kadın bu sırada tüfeği alıp kendini öldürmek istedi. Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.'nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfek kazara ateş aldı ve sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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