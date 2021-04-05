Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Y.S. (40), B.T.S. (22), A.B. (30) ve K.S.'yi (42) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.