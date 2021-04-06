Samsun'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı

Samsun'da otomobiliyle şarampole takla atan uzman çavuş yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Samsun Ordu karayolunun 40.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki 55 AAC 079 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Çarşamba ilçesinden Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek Uğur K. yönetimindeki W52446F yabancı plakalı otomobilin ön sol kapı kısmına çarptıktan sonra savrularak yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada, yaralanan araç sürücüsü Metin K. (27) 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin K.'nn Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı ve memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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