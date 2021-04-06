En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi

DHA

En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi


Zeynep Irmak ÖCALOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun´da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Kentin 5 haftadır zirvede olmasından dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72´e çıktı. Kentte vaka artışıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentteki kalabalık bir türlü son bulmuyor. Kişisel önlemlerin yanı sıra yönetimsel önlemlere dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, ortamın adeta yangın yeri gibi olduğunu belirterek, 2 haftalık tam kapanma önerisinde bulundu.
`SON ZAMANLARDA AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA´
Kentin 5 haftadır zirvede olmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "Samsun, bir sahil kenti o nedenle dışardan gelen kişiler var. Sahillerde, caddelerde çok kalabalıklar var. Genel olarak toplumda hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştu. Tüm bunlar da vakayı etkiledi. Bu vaka artışının hastanelere yansımaları da son derece olumsuz, artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Ayrıca son zamanlarda hastanelerde yatan kişilerin daha çok aile içinde olduğunu görüyoruz. Aile içi bulaştan kaynaklanan 2´li, 3´lü, hatta 5´li vakalar geliyor. Şu an da takip ettiğim hastaların çoğu aile içi bulaş. Sürekli uyarılar yapılıyor, bu uyarıları dikkate almakta ciddi yarar var. Cenazeler, düğünler, nişanlar, mevlitler ve aile içi ziyaretleri bir süre tamamen kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde bunun önünü almak çok zor" diye konuştu.
`AŞI, EN KORUYUCU VE EN KESİN ÇÖZÜM´
Önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sünbül, "Sosyal mesafe kuralları, maske ve el temizliği çok önemli. Farkında olmadan insanlar virüsün bulaştığı yerlere temas edebilir, daha sonra ağzına veya gözüne dokunabilir. Tüm bunlara dikkat etmeliyiz. Aşı, bu tür hastalıklarda en koruyucu ve en kesin çözümdür. Tedaviden önce aşıyla korunmak çok önemlidir. Aşıyla ilgili gereksiz tereddütler var, bu aşıların herhangi bir zararı yok, yan etkileri çok azdır. Ama bazı aşı karşıtlarının, bu korkuyu ve endişeyi körüklediğini düşünüyorum. Aşı, medeniyetin önemli bir buluşudur. Eğer bugün aşılar olmasaydı binlerce insanı bu tür hastalıklardan dolayı kaybediyor olacaktık, çiçek hastalığı 1977 yılından beri görünmüyorsa, bunda aşının çok önemli yeri var. O nedenle aşıdan korkmamak lazım, sırası gelen kişiler mutlaka aşılarını yaptırsın. Öte yandan Samsun´la ilgili ek tedbir kararlarını yetkililer verecektir ama bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil. Kişisel önlemlerin yanı sıra bir de yönetsel önlemler var. Zaman zaman dile getirildiği gibi 2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor. Yöneticiler uygun görürse kapanma en azından bir müddet salgını kontrol altına almada yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.
`DIŞARI ÇIKMAYI VE GEZMEYİ SEVİYORUZ´
Kent sakini Tekin Özer, "Samsun halkı olarak, dışarı çıkmayı ve gezmeyi seviyoruz. Dikkat etmek lazım ama bir türlü olmuyor. Eğer böyle gidecekse tam kapanma mecbur gibi görünüyor. Bazıları için bu acı olacak ama gerekiyorsa yapılması lazım. Samsun´un bu durumu bizi endişelendiriyor, yakınlarımı kaybettim ve bu konuda acılıyız" dedi.
`TAM KAPANMA ÖNERİLERİ DOĞRU´
Kurallara dikkat edilmediğini ifade eden Orhon Ergün da, "İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Hep beraber bu durumu azaltmak lazım. Tam kapanma önerileri doğru ama nasıl olur orası biraz zor. Aslında olsa iyi olur, bu kabalıklar bizi endişelendiriyor. Çıkmamaya çalışıyorum, zaten işim olunca çıkıyorum" diye konuştu.
`KURALLARA KİMSE UYMUYOR´
Hem maske hem siperlik takan Lale Kuru ise, "Kurallara kimse uymuyor, sokağa çıkma yasağı vardı, eline poşet alan dışardaydı. Aslında 14 gün tam kapanma olacak, kimse dışarı çıkmayacak. Mağazalar açık diye herkes dışarı çıkıyor. Ben de yürüyüş yapmak için dışarı çıktım, kimseye gitmiyorum. Kalabalıkları görünce de korkuyorum hemen ara sokaklara giriyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL
2021-04-06 09:50:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Deveci'den eski başkanlara çağrı: “Birlikte yönetelim”
YEREL HABERLER Başkan Deveci'den eski başkanlara çağrı: “Birlikte ...
Samsun'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman ...
Samsun'da arazi kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da arazi kavgası: 1 yaralı
Kendini asmak isteyen şahıs komşuları ipi kesince bu kez kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Kendini asmak isteyen şahıs komşuları ipi kesince bu ...
"42 bin lira kazandın" diyerek 3 bin 750 lirasını dolandırdılar
YEREL HABERLER "42 bin lira kazandın" diyerek 3 bin 750 lirasını ...
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş
YEREL HABERLER İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken ...
Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Vali Dağlı: “Samsun’da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun’da kadın kooperatiflerimizin ...
Başkan Demirtaş'tan emekli amirallere tepki: “En kutsal irade halkın iradesidir”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan emekli amirallere tepki: “En ...
6 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
YEREL HABERLER 6 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
Teknik Direktör Yelek: "Seyircisiz maçlar çok kötü"
YEREL HABERLER Teknik Direktör Yelek: "Seyircisiz maçlar çok kötü"
Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Özdemir: “Böylesi onurlu bir mesleğin mensubu olmaktan her zaman gurur duydum”
YEREL HABERLER Özdemir: “Böylesi onurlu bir mesleğin mensubu ...
Bafra'da 19 tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra'da 19 tarihi sikke ele geçirildi
Pozitif hasta tarlada çalışırken yakalandı, 3 bin 469 TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Pozitif hasta tarlada çalışırken yakalandı, 3 bin 469 ...
Bangladeş North South University ile OMÜ arasında iş birliği toplantısı
YEREL HABERLER Bangladeş North South University ile OMÜ arasında iş ...
Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
Tarihi çarşıda sülük satılıyor Canlı sülüğün tanesi 12 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Tarihi çarşıda sülük satılıyor Canlı sülüğün tanesi ...
Eğitimin fiyatı arttı TÜİK TÜFE oranlarını açıkladı
YEREL HABERLER Eğitimin fiyatı arttı TÜİK TÜFE oranlarını açıkladı
Kavak, turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kavak, turizme hazırlanıyor
En çok vakanın görüldüğü Samsun´da nüfusun yüzde 15´i aşılandı
YEREL HABERLER En çok vakanın görüldüğü Samsun´da nüfusun yüzde 15´i ...
Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu Şeker oranı diğer hurmalara göre düşük olan sugay hurması, şeker hastaları tarafından oldukça rağbet görüyor
YEREL HABERLER Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu Şeker ...