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Dr. Özkaya: “Meme kanseri riskine karşı kadınlar her ay muayene olmalı” Hemşirelik Bölümünden “Kanser Erken Tanı ve Tarama Faaliyetleri” Farkındalık Eğitimi

İHA

Dr. Özkaya: “Meme kanseri riskine karşı kadınlar her ay muayene olmalı” Hemşirelik Bölümünden “Kanser Erken Tanı ve Tarama Faaliyetleri” Farkındalık Eğitimi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi sorumlusu Dr. Elif Özkaya, meme kanseri riskine karşı kadınların her ay muayene olması gerektiğini söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 1 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’nda “Kanser Erken Tanı ve Tarama Faaliyetleri” adını taşıyan online (çevrim içi) eğitimle farkındalık çalışmasına imza attı. “Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması” dersi kapsamındaki eğitim; dersin sorumlu öğretim üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve Arş. Gör. Emel Güven tarafından organize edildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte söz alan Doç. Dr. Birsen Altay, öğrencilerin toplumsal konulara duyarlı olmalarını hedeflediklerini ve kanser haftasında da farkındalık düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Eğitimi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi sorumlusu Dr. Elif Özkaya, sunumunda; eğitimde kanserin tanımı, kanserin nasıl önlenebileceği, kanser taraması, tarama programında olan kanserler, kanser taramalarında yer alan birimler ile yapılan faaliyetlerden bahsetti.

Özkaya: “Meme kanseri riskine karşı kadınlar her ay muayene olmalı”
Dr. Elif Özkaya özellikle kanser tarama programında olan serviks (rahim ağzı) kanseri, meme kanseri ve kolorektal (kalın bağırsakla ilgili) kanseri üzerinden durarak, “Meme kanseri için 2040 yaş arası kadınların her ay meme muayenesi ve 2 yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmaları çok önemli. 4069 yaş arası kadınların ise her ay meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi olup 2 yılda bir de mamografi çektirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Periyodik testler ve işlemler
Serviks kanseri için 30 65 yaş arası kadınların 5 yılda bir smear veya HPV testi, kolorektal kanser için 50 70 yaş aralığındaki herkesin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalarının önemini vurgulayan Dr. Özkaya ayrıca, kanser taramalarına ilişkin Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) dışında tüm ilçelerde ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin de bulunduğunu hatırlatarak yapılan faaliyetler hakkında detaylar aktardı.
Programın kapanışında Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, konuk Dr. Özkaya’ya teşekkür ederek, kanserin Türk toplumu ve dünya için oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederken Türkiye’de kanserden korunmaya yönelik ücretsiz tarama faaliyetlerinin etkin olarak yürütüldüğünü ve bu alanda eğitim alan tüm sağlık çalışanlarının, toplumun kanser taramalarına yönelik farkındalıklarını arttırmaya yönelik sorumlulukları olduğunu dile getirdi.
98 kişinin katıldığı eğitim başarıyla tamamlandı.

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