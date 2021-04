"Samsun Okuma Vakti"ne destek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ), Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen “Samsun Okuma Vakti Projesi”, “Her Yere Kitap Her Yerde Kitap” etkinliği kapsamında bir kütüphaneyi modern cihazlar ile donatarak destekte bulundu.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde toplam 40 bin kilometrelik alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Samsun Valiliğince başlatılan “Samsun Okuma Vakti” başlığı altındaki kitap okuma seferberliği hamlesine, bağışta bulunarak projeye tam destek verdi.



Hedef 1 milyon kitap

Samsun Valiliğinde gerçekleşen imza töreninde bir araya gelen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Asan “Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" etkinliği kapsamında YEDAŞ tarafından yaptırılacak dijital kütüphanenin protokolünü imzaladılar. Proje hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, hedeflenen kitap sayının 1 milyon olduğunu açıkladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, projeye ve eğitime verdikleri destekten dolayı YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'ya teşekkür etti.



“Eğitime desteğimiz sürecek”

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Yerel bir hareket olarak başlayan ancak ulusal bir etki gösteren Samsun Okuma Vakti Projesi'ni şirket olarak benimseyerek desteklediklerini söyledi. Çocuklarımızın, gençlerimizin her ortamda rahatça kitap okuyabilmelerini, kitabı ve taşıdığı değeri yaşatmayı hedefleyen projeye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kitap okumanın önemine de vurgu yapan Genel Müdür Bora, “Öğrencilerimizden isteğim okul hayatları süresince ve tüm yaşamları boyunca çok kitap okumalarıdır çünkü okumak insanın ufkunu genişletiyor" diye konuştu.

Toplantı sonrasında Bora’ya, projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

