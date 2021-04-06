6 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun’un Bafra ilçesinde, "yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs tutuklandı.

Yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.F.Y. isimli şahıs jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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