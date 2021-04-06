'Sıfır Atık Dünyaya Nefes Olsun' SAMÜ’de öğrenciler “Sıfır Atık Dünyaya Nefes Olsun” etkinliğine katıldı

Samsun Üniversitesi’nde(SAMÜ) öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bilgilendirildi.

Samsun Üniversitesi’nde düzenlenen “Sıfır Atık Dünyaya Nefes Olsun” etkinliği online platform üzerinden gerçekleştirildi. Etkinlikte, Sıfır Atık Proje Koordinatörleri Dr. Öğretim Üyesi Sema Arıman ve Dr. Öğretim Üyesi Aydemir Güralp Ural proje hakkında öğrencilere bilgi verdi. SAMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Tayfun Şener ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda atıkların verimli kullanımı, sürdürülebilir enerji kaynakları ve atık yönetiminin çevreye olan etkileri anlatıldı.

Samsun Üniversitesi bünyesinde sıfır atık bilgilendirmelerinin devam edeceği öğrenildi.



Sıfır Atık hakkında

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar; verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, küresel ölçekte sürdürülebilir çevre yaklaşımının benimsenmesi ve yönetiminin sağlanması.

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