'Borç' tartışmasında 2 kişiyi öldüren şüpheli adliyede



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, borçalacak nedeniyle husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabancayla vurarak, öldüren servis şoförü Dursun A. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Dursun A., borçalacak nedeniyle husumetli olduğu, araç alım satımı yapan Mevlüt Ceylan ve akrabası Ümmet Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesinin ardından Dursun A., yanındaki tabancayla ateş açtı. Mevlüt Ceylan, vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti, Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ümmet Ceylan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mevlüt Ceylan´ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Ümmet Ceylan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kendisine ait servis aracıyla kaçan Dursun A., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Atakum ilçesinde yakalandı. Dursun A., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dursun A., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-06 17:17:36



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