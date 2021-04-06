Sokakta saldırıya uğrayan Ersin'in başına bıçak saplandı

Oğuzhan UYSALTolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.´nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.´nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL, Tolga BİRGÜCÜ
2021-04-06 17:35:28
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