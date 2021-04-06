Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yaralandı

Samsun'da kaçak olarak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Çal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı ihbarı üzerine yaptıkları kontrolde H.K. (23), A.K.(20) ve H.A.'yı (23) define aramak için kaçak olarak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte kazı yapmakta kullandıkları 1 adet dedektör ve 1 adet kazma ele geçirildi. İfadeleri alınan H.K., A.K. ve H.A. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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