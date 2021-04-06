Borç- alacak tartışmasında 2 kişiyi öldüren şüpheli, adliyede (2)

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da borç-alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren, Dursun Asma, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-04-06 18:30:45



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