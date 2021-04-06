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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da yeni korona virüs kararları

İHA

Samsun'da yeni korona virüs kararları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, ruh sağlığı hastaları için halk eğitim faaliyetlerine yeniden başlanmasına, sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesine, sinema salonlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına ve nargile satışlarının kısıtlanmasına karar verildi.
Korona virüs vaka lideri Samsun'da vakalar hızla artmaya devam ederken Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan ilimizde, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07:0019.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, İçişleri Bakanlığı’nın 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan ilimizde yemeiçme yerlerinin; 19.0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde hizmet verebilmelerine, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve pandemi sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetlerinin (beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim, iş, kuaförlük vb.) kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilmesine, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin ilimiz genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesine, ilimizde 01 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının, faaliyetlerinin durdurulması kararının 12 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmasına, ilimiz genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde, Kovid19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle Kurulumuzun daha önce almış olduğu 19/11/2020 tarih ve 127 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasının devamına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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