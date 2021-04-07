Çocuklarda kemik iltihabına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Çocuklarda daha çok görülebilen (Osteomyelit) kemik iltihabı tedavi edilmezse çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

Çok şiddetli belirtilerle kendisini gösteren kemik iltihabının (osteomyelit) genellikle çocuk yaşta ortaya çıktığını, tedavi edilmemesi halinde çok ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Kemik dokusunun iltihaplanması durumuna osteomiyelit denilmektedir. Yaşanan travmadan sonra kemik dokusunun dışarıyla irtibatlandığı açık yaralanmalarda, kırıklarda veya vücutta yer alan mikrobik bir odaktan, özellikle deride oluşmuş enfeksiyonlarından sonra görülmektedir. Bir kemik enfeksiyonu genellikle bakterilerden meydana gelir, ancak bazen mantar gibi diğer organizmalar da sebep olabilir. Mikroplar kemiğin en çok orta kısımlarında yerleşirler. Osteomiyelit denen hastalık başlangıç ve seyrine göre akut veya kronik olabilir. Kemikte travma ya da kemiğin kırılarak deriden çıkması, kan yoluyla kan dolaşımına taşınması, dolaşım bozukluğu gibi durumlarda da kemik enfeksiyonu oluşabilir. Birden ateş ile başlayan akut vakalarda hastalık tedavi edilmeyip kronikleşirse tedavisinde oldukça güçlük oluşur. Kemik iltihabı tedavi edilmezse çok ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için tedavisi geciktirilmemelidir. Osteomiyelitin tedavisinde hasta istirahate alınır. Bünyeyi kuvvetlendirmek için proteinli besinler verilir. Hastalığa neden olan mikroba en etkili antibiyotik seçilerek tedaviye başlanır. Dokuda cerahat toplanması tespit edilirse cerrahi olarak boşaltılma işlemi uygulanır. Doğru tedavi doktorunuzun hastaya uyguladığı muayene sonrası kesinlik kazanacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.