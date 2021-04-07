Terme'de larva ile mücadele çalışmaları başladı

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat bahar ve yaz dönemi geçirmeleri için larva ilaçlama çalışması başlattı.

Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık alanlar, kanalizasyonlar, rögarlar, çöp konteynerleri, kanallar, yeşil alanlar ve haşere ve sinek oluşumuna neden olacak bütün alanlar Terme Belediyesi tarafından etkin bir şekilde ilaçlanıyor.



"Termeli vatandaşların rahatı için çalışıyoruz"

Termelilerin rahatı için gecegündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ekiplerimiz başta bataklık alanlar olmak üzere haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Bu dönemin haşere ile mücadele için en önemli dönem olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz larva oluşumunu önlemek için şimdiden sahada. Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için mücadele çalışmalarımız mevsim boyunca devam edecek” dedi.

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