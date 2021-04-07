Samsun'da aşı sayısı 366 bini aştı

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Samsun'da yapılan korona virüs (Kovid19) aşı sayısı 366 bini aştı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, saat 12.32 itibarıyla Samsun’da yapılan Kovid19 aşı rakamlarını paylaştı. Açıklamada, “Saat 12.32 itibarıyla ilimizde 366 bin 27 doz aşı uygulaması yapıldı. Aşı Kovid19 mücadelesinde en önemli gücümüz. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak, bu zorlu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz” denildi.

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