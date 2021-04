Atakum Belediyesi’nin 2 yıllık icraatları

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak başladığı görevinde iki yıl boyunca kentte birçok alanda projeyi hayata geçirdi. Kırsal kalkınmadan sosyal dayanışmaya, sağlıktan çevreye, kültür ve sanattan ekonomiye kadar çalışmalar yapıldı.



Karadeniz’in ilk gıda bankası

Atakum’da gıda israfı önlenirken yoksullukla da mücadele ediliyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla sofralara yardımseverlerin iyilik dolu elleri dokunuyor. Samsunlu hayırseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği ve Atakum Belediyesi’ne yaptığı destekler, market raflarından sofralara uzanıyor. Karadeniz Bölgesi’nin ilk gıda bankası AtaMarket’ten 360 aile kendilerine tanımlanan AtaKart ile çocuk bezinden deterjana ve temel gıdalara kadar 160 kalem ürünün olduğu marketten aktif olarak faydalanıyor.



Yeni nesil çocuk Ataçocuk’ta yetişiyor

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’nda Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, yabancı dil bilen, dünyaya entegre; aynı zamanda tarım eğitimi de alan nesiller yetişiyor. Mevlana ve Cumhuriyet mahallelerinde birer şubesi bulunan AtaÇocuk, yeni anaokullarıyla daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Paylaşım Merkezi’yle dayanışma büyüyor

Atakumlular dayanışma ruhunun en güzel halini Paylaşım Merkezi’nde (PAYMER) gösteriyor. Sosyal belediyeciliğin en güçlü örneği olan merkez, gönüllülerin bağışlarını yalnızca Atakum’a değil, Samsun’un ilçelerine ve afet durumlarında da Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırarak dayanışma köprüsü oluyor. İki yıl içerisinde kıyafetten ev eşyasına; gıda destek paketlerinden ihtiyaç malzemelerine kadar on binlerce haneye ulaşan merkez, gün geçtikçe daha fazla yurttaşın kapısını çalarak dayanışmayı büyütüyor.



Gençler yeni mesleklere sahip oluyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin, “Atakumlu gençleri birden fazla meslek sahibi yapacağız” sözleriyle açılışını duyurduğu Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi’ne (ATABEM) 6 bini aşkın kayıt başvurusu yapıldı. Bir kısmı Samsun’da ilk kez ve ücretsiz olarak açılan 14 ayrı kategoride yaklaşık 150 kursun faaliyetlerine pandemi nedeniyle ara verildi. Alanlarında uzman kurs eğitmenleri ve öğrenciler, eğitime geri dönmek için gün sayıyor.



Atakum Proje Fabrikası

Atakum Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve vatandaşların iş birliği ile Atakum'u Türkiye'ye proje üreten örnek bir merkez haline getirmek amacıyla Atakum Proje Fabrikası kuruldu. Proje yazma eğitimlerini tamamlayan katılımcılar yalnızca Atakum’un değil Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretecek.



Üretim atölyeleri ile tasarruf

Atakum Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı atölyelerde ürettiği; çöp konteynerleri, piknik masaları ve oturma bankları ile tasarruf ediyor. Atölyeler sokak canlıları için köpek kulübesi ve mini mama hazneleri de imal ediyor. Belediye hizmet filosunda yer alan iş makinelerinin bakım ve onarımları bu atölyelerde gerçekleştirilerek hem tasarruf ediliyor hem de hizmetin kesintiye uğramasının önüne geçiliyor.



Sıfır Atık Projesi

Atakum Belediyesi, bünyesinde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Birimi ile geri dönüşüm ve yeniden kazanım adına yurttaşbelediye iş birliği örneği gösterdi. Birim, kent genelinde bilinçlendirme çalışması yaparak sitelere, apartmanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirdi. Kaynağında dönüşümde ivme kazanan Atakum Belediyesi, kurduğu mobil atık getirme merkezleri ve geri dönüşüm sepetleri ile çevreye, ekonomiye ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağladı.



Yeni rekreasyon alanları

Son 10 yılda hızla büyüyüp beton oranı artan Atakum’da, Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni rekreasyon alanları için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal donatı ve ağaçların yoğun olduğu projeleri kente kazandıran ekipler, Atakum’un çehresini değiştiriyor.



Atık Transfer Sistemi ile yüzde 90 tasarruf

A takum Belediyesi uygulanmaya başladığı Atık Transfer Sistemi (ATS) ile çöp sevkiyatı sürecinde yaklaşık yüzde 90 oranında tasarruf sağladı. Daha önce Katı Atık Düzenli Toplama Sahası’na tek tek giden çöp toplama araçları artık Atakum’daki Atık Transfer İstasyonu’nu kullanıyor. Tır dorsesine yüklenen atıklar sahaya toplu halde ulaştırılıyor. Hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlayan sistem ile belediye bütçesi ve işgücü Atakumlular için daha etkin kullanılıyor.



İstihdama ‘ATİM’ katkısı

Belediye bünyesinde kurulan Atakum İstihdam Merkezi’nde (ATİM) hem iş arayanlar hem de işletme sahipleri buluşuyor. Kullanılan yazılım ile iş arayanlar uygun iş pozisyonlarına, personel arayan işletme sahipleri de yeni çalışanlarıyla eşleştiriliyor.



Üreten kadınların gücü

Atakum Belediyesi’nin kuruluşuna öncülük ettiği Samsun’un ilk kadın kooperatifi Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (ATAK) ile Atakumlu kadınların emekleri ekonomiye kazandırılıyor. Atakum, üreten kadınların gücüyle büyüyor.



Eğitimde ‘ATAK’ dayanışması

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplumsal sorumluluğu önemseyen, geleceğin aydınlık Türkiye’sinde özgür düşünen bireyler yetiştirmek isteyen, aydınlık ve çağdaş bir ülke hedefiyle yola çıkan 10 aydın tarafından Atakum Belediyesi öncülüğünde Atakum Eğitim Kooperatifi (ATAK) kuruldu. Kooperatif çalışmalarıyla elde edilen artı değerler burslara, eğitim yatırımlarına ve sosyal sorumluluk projelerine aktarılıyor.



Muhtarlar meclisi ile hızlı çözüm

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci göreve geldiği ilk aylarda, söz verdiği Muhtarlar Meclisi’ni kurdu. Meclis sayesinde mahallelerden gelen talepler hızlı bir şekilde yönetim kademesine aktarılarak çözüme kavuştu. Muhtarlar Meclisi’nde alınan kararlar, Atakum Belediye Meclisi’ne de taşınarak çözüm bulundu. Yurttaşbelediye iletişiminde önemli bir köprü olan muhtarlar için belediye hizmet binasında projelerini yürütebilecekleri, yurttaşlarla görüşme yapabilecekleri özel çalışma odası düzenlendi.



Atakum Kent Konseyi kuruldu

Atakum’dan her yaş ve meslek grubundan yurttaşın katılımıyla gerçekleşen seçimle Atakum Kent Konseyi kuruldu. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, çok paydaşlı ve aktörlü yönetişim anlayışını benimsemesi için çalışan Atakum Kent Konseyi, bünyesinde oluşturduğu meclislerle de kent kültürüne önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.



Merhaba Bebek

Merhaba Bebek projesiyle, Atakum’da dünyaya gelen bebeklerin ailelerine ulaşarak onların ilk dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak bir seti hediye ediliyor. Bu proje kapsamında anne babalara da ebeveyn eğitimi desteği de veriliyor. Bebeğin ihtiyaçlarının yanı sıra bilim insanlarının ürettiği değerli bilgileri içeren ‘100 Soruda Anne ve Babalık Rehberi’ isimli kitap da ailelere hediye ediliyor.



Atakum şiddetin karşısında, kadının yanında

Atakum Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Aile ve Danışmanlık Merkezi kuruldu. Şiddet mağduru veya şiddete uğraması muhtemel kadınlar ile istismara uğrayan çocuklara destek sağlamak için açılan merkezde uzman ekipler yurttaşları doğru yönlendirmek için ilk karşılaşmayı profesyonelce gerçekleştirecek. Samsun Barosu’nun iş birliği ile kadınlara ihtiyaç duydukları hukuki destek sağlanacak. Merkez aynı zamanda kadın istihdamına da destek sağlayacak. Sertifikalı kurslarla kadınların ekonomik hayata hızlı bir biçimde katılmasına katkı verecek. Merkez bünyesinde aynı zamanda kadınların ihtiyaç duyacağı eğitim faaliyetleri de yer alacak.



Evde Destek Hizmetleri Birimi kuruldu

Atakum Belediye Meclisi kararıyla kentte bakımlarını yerine getiremeyen yurttaşların ev temizliği, alışveriş, kişisel bakım ve hijyeni ile tansiyon, nabız, şeker ölçümü gibi basit sağlık hizmetleri konusunda destek sağlayacak Evde Destek Hizmetleri birimi kuruldu.



#Yüzyılın rotası 8 milyon kişiye ulaştı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliğinde oluşturulan 'Yüzyılın Rotası' dijital kutlama programı, 1619 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bandırma Vapuru'nun 101 yıl önce gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğunu sanal ortamda canlandırdı. Yüzyılın Rotası, 4 günde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştı.



Pandemi Dönemi Çalışmaları

Evden kalanlara Whatsapp sipariş hattı

Atakum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren “evde kalın” çağrılarına uyan, korona virüsten korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için bireysel önlemler alan yurttaşlar için WhatsApp sipariş hattı oluşturdu. Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından oluşturulan hat, tüm ülkeye yayıldı. Gençler, sipariş hattı sayesinde binlerce Atakumlu’nun market ve eczane ihtiyaçlarına koştu. Sipariş hattı aynı zamanda işaret diliyle de iletişim kurabilecek altyapıya ulaştırıldı. Böylece işitme engelli yurttaşlara da görüntülü olarak işaret diliyle ihtiyaçlarını Atakum Belediyesi’ne iletti.



Dayanışma kolileri ulaştırıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilk korona virüs vakasının görüldüğü Mart ayı içerisinde toplumsal dayanışma çağrısı yaptı. Kentte evinden çıkamayan ve yardıma muhtaç durumdaki yurttaşların gıda ve insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Deveci Samsunlu hayırseverlere, “Bugün elinizi uzatmayacaksanız ne zaman uzatacaksınız? Toplumsal dayanışmaya, sizin birikiminize ihtiyaç var. Yardıma muhtaç yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize elinizi uzatın” çağrısında bulundu. Başkan Deveci’nin bu çağrısı kısa zamanda karşılık buldu. İhtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olan Atakum Belediyesi ekipleri binlerce haneye dayanışma kolisi ulaştırdı.



Sokak canlıları destek ekibi

Atakum Belediyesi, korona virüs önlemleri nedeniyle kafelerin kapatılması, restoranlardaki servis sayısının azaltılması ve yurttaşların ‘evde kal’ anonslarına uyarak sokak canlılarını besleyememesiyle aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı. İlçedeki 16 mamamatikte düzenli mama ve su takviyesi yapılırken, yeni üretilen mini mama hazneleri ile can dostların besleme noktalarının sayısı 135’e yükseltildi. Sokakta yaşayan patili dostlar için oluşturulan Sokak Canlıları Destek Ekibi ile mama odaklarında düzenli besleme çalışması yapıldı.



Kadınlar maske üretti, ücretsiz dağıtıldı

Pandemiyle mücadelede 4 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Maske tedariğinde zorluk yaşanan günlerde Atakumlu kadınlar toplum sağlığı için emek birliği yaptı. Atakum Belediyesi’ne bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve kültür evleri çalışanları ile dikiş dikmeyi bilen gönüllü kadınlar mevcut atölyelerin hepsinde maske üretimine başladı. Üretimi tamamlanan ve hijyenik koşullarda paketlemesi yapılan on binlerce maske başta sağlık emekçileri olmak üzere Atakumlulara ücretsiz biçimde ulaştırıldı.



Türkiye’de ilk ‘şeffaf maske’

Atakum Belediyesi kültür evleri çalışanları ve gönüllü kadınlar imalatını yaptıkları şeffaf maskeler ile işitme engelli yurttaşların yaşamına dokundu. Türkiye’de ilk kez Atakum’da üretilen şeffaf maskeler, işaret dili kullanan işitme engellilerin koronavirüs salgını döneminde karşı karşıya kaldıkları iletişim sorununu çözdü. Şeffaf maskeler, jest ve mimiklerin takibinin yanı sıra dudak okuyabilmeye olanağı tanıması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanındaki işitme engelli yurttaşlar tarafından yoğun olarak talep edildi. Atakum Belediyesi, taleplerin hepsine karşılık vererek şeffaf maskeleri ülkenin her noktasına ulaştırdı.



Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde kaygı ve endişe kontrolü sağlayamayan, psikolojik sorunlar yaşayan yurttaşlara destek sağlıyor. Platform, bugüne dek binlerce çağrıya cevap vererek Atakumluları koronavirüsün psikolojik etkilerinden korumak için çalışmaya devam ediyor.



Atakum için evde spor var

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde izole olan Atakumluların evde de spora devam edebilmeleri için Atakum Belediyesi “Evde Spor Var” video eğitim programı hazırladı. Atakum Belediyesi’nde görevli spor eğitmenleri, evde uygulanabilecek spor egzersizlerini sosyal medya aracılığıyla Atakumlulara ulaştırdı.



Yazlık evlerin kapıları iyiliğe açıldı

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin çağrısıyla Atakum’da yazlık evlerin kapıları iyiliğe açıldı. Hastanelerde salgın mücadelesi için 7 gün, 24 saat görev yapan ve Atakum’da sayıları 7 bini aşan sağlık emekçilerinin bulaş riski nedeniyle evlerine gidemedikleri dönemde, ikinci konut sahibi Atakumlular evlerini sağlık çalışanlarına tahsis etti.



Pandemide ilk bayram kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılı koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Atakum’da balkonlarda kutlandı. İlk defa pandemi kısıtlamalarının gölgesinde kutlanan bayramda ilçe sakinleri, Atakum Belediyesi’nin üstü açık otobüsle bando turu, marş çalan araçları ve Lozan Caddesi’ndeki İstiklal Marşı töreni ile kentin dört bir yanında coşku dolu anlar yaşadı. Evlerinde kalan minikler, pencere ve balkonlarını 23 Nisan’ın 100. yılı için bayraklarla rengarenk süsledi.



Esnafa hijyen desteği

Bakanlar Kurulu tarafından alınan korona virüs sürecinin normalleşmesine yönelik kararların ardından Atakum esnafına hijyen desteği sağladı. Çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kurallarına göre hizmete yeniden başlayan 170 berber, kuaför ve güzellik salonunun dezenfeksiyonu gerçekleştirildi. İş yerlerine içerisinde Atakum Belediyesi atölyelerinde üretilen maskeler ile dezenfektan ve koronavirüsle ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı broşürlerden oluşan ‘Hijyen Kiti’ de hediye edildi.



Mobil noktalar yurttaşın hizmetinde

Atakum Belediyesi, koronavirüs sürecinde Atakumluların belediyeye gelmeden hizmet alması için bir yeniliği daha hayata geçirdi. İnternet üzerinden hizmet kapsamını genişleten Atakum Belediyesi, kentin işlek noktalarında da 6 adet mobil merkez kurdu. Yurttaşlar, kalabalık ortama girip koronavirüs tehlikesi yaşamadan, açık havada işlemlerini gerçekleştirdi.



Bayram coşkusu yine sokaklara taştı

Atakum Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele dönemini başlatmasının 101. yıldönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlara taşıdı. Kuvayı Milliye sahnesine dönüştürülen TIR ile kentin birçok noktasında tiyatro oyunu sergilendi. Üstü açık otobüs, marş çalan araçlar ve programa gönüllü olarak katılan vosvos kulüp üyeleri, klasik otomobillerle ilçenin dört bir yanına ulaştı. Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ile kırmızı beyaz renklerle donatılan araçlar marş ve müzik yayını yaptı.



Hatıraları ağaçlarda yaşayacak

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, pandemi döneminde yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini Atakum Kent Ormanı’ndaki meşe ağaçlarına verdi. Doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı, sağlık teknisyeni, hastabakıcıların yanı sıra hastanelerin farklı birimlerinde görev yaparken hayatını kaybeden 42 kahraman sağlıkçının ismi Atakum’da ölümsüzleşti. Sonraki aylarda Atakum Kent Konseyi, Atakum Belediyesi ve Samsun Tabip Odası iş birliği ile toplamda 6 bin 200 metrekarelik iki alanda Sağlık Şehitleri Ormanı oluşturuldu. Onlarca fidan, sağlık şehitlerinin adıyla toprakla buluştu.



LGS’ye giren öğrencilere maske ve su desteği

Atakum Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri altında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesi ilçedeki gençlerin yanındaydı. Atakum’da sınav merkezi olarak belirlenen 35 okulu, sınav oturumundan önce dezenfekte eden Atakum Belediyesi; sınav girişine de stant kurarak öğrencilere Atakum Belediyesi Kültür Evleri’nde kadın dayanışması üyelerince üretilen yaklaşık 4 bin adet maskenin yanı sıra bardak su dağıttı, el dezenfektanı kullanmalarını sağladı.



Belediye tesislerinde QR kodlu menü dönemi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Samsunluların yoğun şekilde faydalandığı Atakum Belediyesi tesislerinde konukların sağlığını korumak için tesislerde QR kodlu menü uygulamasına geçildi. Samsunlular, sipariş vermek için menülere dokunmadan, dijital ortamdaki menüye kendi akıllı telefonları ile kolayca erişim sağladı.



Karantinadaki yurttaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

Atakum Belediyesi, PCR testi pozitif çıkmış veya temaslı olmaları nedeniyle karantinada olan Atakumlulara ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor. Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanan sıcak yemekleri temassız teslimatla yurttaşlara ulaştıran ekipler, 23 Kasım 2020 31 Mart 2021 tarihleri arasında 2 bin 853 hanede 8 bin 854 yurttaşa destek sağladı.



Hastane ulaşım desteği

Atakum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde hastane randevusu olan ancak toplu taşıma araçlarına ulaşım zorluğu yaşayan yurttaşlara ulaşım desteği sağlıyor. Yolcusunu hastaneye götüren ekipler randevu sonrasında evine geri bırakıyor.



Yapımı devam eden projeler

Lozan Parkı ve çevresi

Yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik Lozan Parkı içerisindeki düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamladı. Yakın zamanda hizmete açılacak parkta yürüyüş yolu, oturma alanları, kafeterya, oyun grupları yer alacak. Atakumluların buluşma noktası olacak olan Lozan Park; tarih, sanat ve doğayı kent sakinleri için bir araya getirecek. Parka son dokunuşu, İsmet İnönü Bulvarı ve Doğuş Caddesi kesişiminde oluşturulan dairesel alanın orta kısmında ‘Lozan Rölyefi’ yapacak. Lozan Parkı’nın kesişimindeki sokaklarda ise Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması’nın tarihi önemini anlatan billboard çalışmaları yapıldı.



Gençlik ve Bilim Merkezi

Atakum Belediyesi 2017 yılında pazar yeri ve katlı otopark yapımı amacıyla inşaatına başlanan ancak tamamlanmayan yapıyı Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi olarak yeniden projelendirerek inşaat çalışmalarına başladı. 5 bin metrekarelik yapı içerisinde, Atakum’da öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kütüphane, etüt merkezi ve ders çalışma alanları oluşturuluyor. Bodrum, zemin kat ve üç katlı kullanım alanı mevcut olan merkezde kitap kafe, kütüphane, iki adet çok amaçlı toplantı ve konferans salonu, iki adet kafeterya, atölyeler, etüt merkezi, sınav dönemlerinde 24 saat açık kalacak ders çalışma alanları ile kadın el emeği ürünleri mağazası yer alacak. Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda ekibin çalıştığı merkez inşaatının ise 2021 yılı içerisinde hizmete açılacak.



Çok Amaçlı Salon

Atakum Belediyesi, yapımına 2012 yılında başlanan ancak bir bölümü yapıldıktan sonra yarım kalan ve aradan geçen yıllar sonucu çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olan yapıyı yeniden projelendirerek yurttaşların kullanımına kazandırmak için çalışmalarına başladı. 8 yıldır atıl halde bekleyen tesisi tamamlandığında Atakumlular; tiyatro, konser ve her türlü sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir mekana kavuşacak. Sergi salonları, fuaye alanları, bale, folklor ve müzik salonlarının yanı sıra sanatçı kulisleri ile simultane tercüme odaları içerecek olan tesis, Atakum’un kültür ve sanat yaşamını canlandıracak.



Organik Köy Ürünleri Pazar Yeri

Bölge halkı tarafından Atakent Pazar Yeri olarak bilinen ve 7 yıldır atıl halde bulunan alan, Organik Köy Ürünleri Pazar Yeri ve Katlı Otopark olarak yeniden projelendirildi. Bin 700 metrekare kapalı alana sahip pazarda, özellikle kırsal mahallelerde organik tarım yapan emekçilerin yer alarak kırsal ekonomisine katkı sağlama hedefleniyor.



Atakum Belediyesi Spor Kompleksi

Atakum’un nüfus bazında en yoğun mahallesi olan Yenimahalle Mahallesi’nde 4 yıldır inşaat halinde olan yapı Atakum Belediyesi Spor Kompleksi ve Sosyal Donatı Alanları olarak yeniden projelendirildi. Atıl halde bekleyen, kaba inşaatı tamamlanmış yapıda tenis kortu, voleybol ve futbol sahaları tenis kortu, çocuk oyun ve sosyal donatı alanları, büfe ve kafeteryalar oluşturularak yurttaşların kullanımına açılacak.



Doğa Bilimleri Köyü Projesi

Çocukların, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişiminde kalıcı ilerlemeler kaydetmenin yanı sıra, doğada, spor, sanat, fen ve feslefe aktivelerini düzenlemeyi hedefleyen okulda fizik atölyesi, kimya atölyesi, matematik atölyesi ve el işleri atölyesi gibi yaklaşık on üç atölye olacak. İnşaat çalışmalarının devam ettiği çalışmada çocuklar teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim alacak.



Atakum’da kırsal kalkınma modeliyle üretim artıyor

Atakum Belediyesi, tarım ve hayvanlıcılık üretimi yapılan 26 kırsal mahallede çalışmalarını etkin kılmak için Kırsal Kalkınma Müdürlüğü kurdu. Seçimden önce hazırlanan “Köyüm Köylüm” projesi çatısı altında, birbirine entegre hayata geçirilen birçok proje ile Atakum kırsalında tarım ve hayvancılık alanında üretimi güçlendirecek örnek çalışmalara imza atıldı. (Karakılçık ve Iza Buğdayı ile yem bitkileri ekimi yaygınlaştırılması, AtaTohum Merkezi, Halk Yem Evi, peynir atölyeleri, atıklardan mama ve gübre üretimi, Jersey inek projesi)



Karakılçık buğdayı yeniden hayat buldu

Anadolu topraklarında yetişen en kaliteli tarımsal türlerden biri olan ve yıllar içerisinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan karakılçık buğdayı, belediyenin atıl arazilerinde yeniden hayat buldu. Hasat sonrasında atalık tohumlar üreticilerle paylaşıldı. Besin ve ekonomik değeri yüksek bu buğday Atakum topraklarına yeniden kazandırıldı. Türkiye’de ekim alanı sınırlı olan ve 1’e 10 oranında verimli karakılçık buğdayı üretimine 5 bin metrekarelik alanda başlandı, 60 bin metrekarelik bir alanda devam ediliyor. Ayrıca, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve piyasada yüksek fiyatlara alıcı bulan ıza buğdayı ve hayvansal üreticilere yönelik yem bitkisi korunga da Atakum’da ilk kez üretmeye başlandı.



Atatohumla gıda güvenliği sağlanıyor

“Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla yola çıkan Atakum Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan AtaTohum Merkezi’ni kurdu. Sağlıklı, güvenli ve yok olmaya yüz tutmuş ata tohumlar geleceğe taşınarak, sonraki nesillerin sağlıklı gıda ihtiyacına yanıt verebilmesi için 232 çeşit tohumla kurulan merkez, tohum gönüllülerinin Türkiye’nin dört bir yanından yaptığı bağışlarla bugün 390 farklı çeşit tohumu güvenli bir ortamda koruyor. Aynı zamanda ata tohumlar merkezin yetiştirme parsellerinde yeniden ekip çoğaltarak üreticilerle paylaşılıyor.



Halk Yem Evi’nde yem maliyetlerine destek

Hayvansal üretim alanından gelir elde eden Atakumluları yükselen yem maliyetlerine karşı korumayı amaçlayarak ücretsiz hizmet veren Halk Yem Evi projesi hayata geçti. Besicilerin ellerinde bulunan arpa, buğday, mısır, kepek, yonca gibi ürünleri yeme dönüştürebilen tesis, hizmete girmesinin ardından yoğun ilgi gördü. Bölgedeki besiciler binlerce kilogram yem bitkisini bu tesiste büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemine dönüştürdü.



Atıklar gübre ve mama oluyor

Atakum’da ortaya çıkan evsel ve organik atıkları değerlendirmek için kompost, torf, malç, solucan gübresi ve hayvan yemi üretimine başlandı. Evsel atık, pazar yeri atıkları, ağaç ve budama sonrasında oluşan atıklardan başarılı biçimde gübre ve mama üretildi. Gübreler belediyenin sera alanında, mamalar da sokakta yaşayan hayvanlar için kullanılmaya devam ediyor.



Atakum Peynirleri Türkiye’ye yayılacak

Atakum Belediyesi ekipleri, Atakum’da bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, katma değerli hale getirilebilmesi için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Doğal peynir üretim atölyeleri ile kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara, hayvansal üretimden elde ettikleri sütten şirden mayası peynir imalatına yönelik eğitimler verildi. Üretim atölyeleri genişletilmeye devam ediyor. Atakum’da üretilen peynirler, belediyenin kuruluşuna öncülük ettiği Samsun’un ilk kadın kooperatifi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) aracılığıyla tüm Türkiye’ye yayılacak. Kadınlar, üreterek ekonomideki yerlerini alacak.



25 kadına jersey inek hibesi

Kırsal mahallelerde yaşayan 25 kadına ikişer Jersey tipi gebe düve dağıtılmasına yönelik projede sona gelindi. Proje kapsamında; engelli, yetim, dul, şehit yakını ve ihtiyaç önceliği olan kadınlara Samsun coğrafyası ile uyumlu, süt kalitesi yüksek 50 adet gebe Jersey ırkı inek hibe edilecek. Hayvanların bir yıllık bakım ve beslenme masrafları da proje bütçesinden karşılanacak. Gebe düvelerin dünyaya getireceği buzağılar da büyütülerek gebeleştirecek ve projede yer alan yararlanıcı sayısı artırılacak.

