Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Hasan C.S.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Hasan C.S.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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