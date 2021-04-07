Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

İHA

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Samsun’un Alaçam ilçesinde tören düzenlendi.
Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve beraberindeki polis memurları, Kaymakam Fikret Zaman’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundular.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, ”Kurulduğu günden bugüne kadar birçok hayati görev üstlenmiş teşkilatlarının kendini yenileyip geliştirerek Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı olarak en iyi ve en verimli şekilde görevini yerine getirmeye devam ederek, vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi, sevgi, güven ve desteğin zor görevlerin ifasında bizlere güç vermektedir” dedi.
Akar, "Unutmamalıyız ki toplum ile bütünleşmeyen bir kurumun asla başarıya ulaşma şansı yoktur. Emniyet teşkilatımızın, her kademesinde görev yapan personeliyle ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle çalışmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu sınıfta çocuklar matematikten korkmuyor
YEREL HABERLER Bu sınıfta çocuklar matematikten korkmuyor
Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına ...
Samsun'da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis
Başkan Özdemir: “Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız" Havza’da 2021 doğalgaz yatırım programı görüşüldü
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Çalışma planlarımızda halkımızın ...
Uyuşturucu suçundan 13 yıl 9 ay ceza alıp mahkemede tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan 13 yıl 9 ay ceza alıp mahkemede ...
FETÖ'den 1 tutuklama, 1 adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Samsunlu esnaf özel hastanelerden yüzde 35 indirimli faydalanacak “Yarına Erteleme Sağlık Kartı” ile tüm esnaf 7 özel hastaneden yüzde 35 indirimli tedavi olacak
YEREL HABERLER Samsunlu esnaf özel hastanelerden yüzde 35 indirimli ...
Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca ...
Kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalanan hırsızlar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalanan ...
Atakum’da hukukçulara “Meslekte Vefa Bahçesi” Başkan Deveci: “Atakum, kara gün dostu”
YEREL HABERLER Atakum’da hukukçulara “Meslekte Vefa Bahçesi” Başkan ...
Karantina ihlali yapan şahsı jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Karantina ihlali yapan şahsı jandarma yakaladı
Atakum Belediyesi’nin 2 yıllık icraatları
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin 2 yıllık icraatları
Prof. Dr. Çelebi: “Geçmişten getirilen her şeyin bugün yaşadığını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çelebi: “Geçmişten getirilen her şeyin ...
Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig’e ulaşmak için 30 gün ve 6 maçımız kaldı”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig’e ulaşmak için 30 gün ve ...
Samsun'da aşı sayısı 366 bini aştı
YEREL HABERLER Samsun'da aşı sayısı 366 bini aştı
Samsun'da koronavirüs tedavisi gören savcı, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüs tedavisi gören savcı, yaşamını ...
Başkan Demirtaş: "Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Yaptığımız denetimler halk ...
Samsunspor’a gönül verenler formalarına kavuştu
YEREL HABERLER Samsunspor’a gönül verenler formalarına kavuştu
Sanayi yatırımlarının yeni rotası ‘Samsun’
YEREL HABERLER Sanayi yatırımlarının yeni rotası ‘Samsun’
Samsun´da mutant virüsle bulaş oranı ikiye katlandı
YEREL HABERLER Samsun´da mutant virüsle bulaş oranı ikiye katlandı
Kafasına bıçak saplanmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı Kafasına saplanan bıçağın ardından da tehditler savurmaya devam etti
YEREL HABERLER Kafasına bıçak saplanmıştı: Yeni görüntüler ortaya ...
19 Mayıs Belediye Meclisi, 104 emekli amiralin bildirisini kınadı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediye Meclisi, 104 emekli amiralin ...
Cumhuriyet savcısı koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcısı koronadan hayatını kaybetti
Terme'de larva ile mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Terme'de larva ile mücadele çalışmaları başladı