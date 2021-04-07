OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK bilgilendirme etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO), yüksek lisans ve doktora burs programlarına yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

ÜSİ Uzmanı Şafak Esra Aslan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yüksek lisans bursları kapsamında; TÜBİTAK 2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı, 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210/E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve doktora kapsamında ise 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı, 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı, 2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program; etkinliğe katılım sağlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO), Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret gezisine OMÜTTO ÜSİ Uzmanı Yaman Şeker, Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Osman Özkoç, Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun katıldı. Firmalara OMÜTTO üniversite sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri ve patent ticarileştirme çalışmaları kapsamında ihtimallerin değerlendirildiği firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette OMÜTTO yetkilileri, somut çalışmalar için gerekli notlar alarak sonraki görüşme tarihlerini belirledi.

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