Samsun'da evden beyaz eşyalar çalındı

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Samsun'da hırsızlar girdikleri evden beyaz eşyaları çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, Ayhan Y.'nin (50) ikametine gidip buradan 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet elektrikli ısıtıcıyı çaldılar. Eve geldiğinde beyaz eşyaların çalındığını gören Ayhan Y., hırsızların yakalanması için polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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