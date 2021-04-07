Karantina ihlaline jandarma fırsat vermedi

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SamsunOrdu karayolu üzerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen HES kodu sorgulamasında karantina ihlalinde bulunan bir şahsı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı’nca SamsunOrdu karayolu üzerinde gerçekleştirilen HES kodu kontrol uygulamasında, A.E.(59) isimli şahsın karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edildi. 112 filyasyon ekibine haber verilmesinin ardından Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen şahıs hakkında 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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