Jandarmadan HES kodu uygulaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da jandarma tarafından HES kodu uygulaması yapıldı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs hastalığının yoğun olarak görüldüğü şehirde toplu taşıma araçları üzerinde HES kodu denetimi yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.