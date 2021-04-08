Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 8 kişiye ceza

Samsun’da bir günde 95 bin 403 kişinin HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 8 şahsa idari işlem uygulandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 7 Nisan Çarşamba günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan şok uygulamalarda 85 bin 436 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 6 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 822 şahıs ikametlerinde denetlendi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 9 bin 967 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 1 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 682 şahıs ikametlerinde denetlendi. İzolasyon tedbirini ihlal eden 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.



Uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirildi, 33 aranan şahıs tespit edildi

07 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 ile 08 Nisan Perşembe günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Samsun’a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte denetimler yapıldı. Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda 33 bin 133 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 şahıs gözaltına alındı, 33 aranan şahıs tespit edildi, 36 şahsa idari işlem yapılarak 53 bin 651 TL para cezası uygulandı, bin 966 araç kontrol edildi, 20 araca cezai işlem yapılarak 19 bin 720 TL para cezası uygulandı, 613 iş yeri kontrol edildi, 9 iş yerine HES sorgusu yapmamaktan idari işlem uygulandı, 1 adet tabanca, 30 adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 216 adet sentetik ecza hap, 46,57 gram kannabinoid, 22 adet ecstasy hap, 978,94 gram esrar maddeleri ele geçirildi.



327 bin 526 TL cezai

Trafik yönünden ise 2 bin 878 araç ve sürücü kontrol edildi, 861 araç ve sürücüye 327 bin 526 TL cezai işlem uygulandı, 66 araç trafikten men edildi.

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