Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 8 kişiye ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 8 kişiye ceza

İHA

Samsun’da izolasyon kuralını ihlal eden 8 kişiye ceza

Samsun’da bir günde 95 bin 403 kişinin HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 8 şahsa idari işlem uygulandı.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 7 Nisan Çarşamba günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan şok uygulamalarda 85 bin 436 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 6 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 822 şahıs ikametlerinde denetlendi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 9 bin 967 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 1 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 682 şahıs ikametlerinde denetlendi. İzolasyon tedbirini ihlal eden 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirildi, 33 aranan şahıs tespit edildi
07 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 ile 08 Nisan Perşembe günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Samsun’a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte denetimler yapıldı. Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda 33 bin 133 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 şahıs gözaltına alındı, 33 aranan şahıs tespit edildi, 36 şahsa idari işlem yapılarak 53 bin 651 TL para cezası uygulandı, bin 966 araç kontrol edildi, 20 araca cezai işlem yapılarak 19 bin 720 TL para cezası uygulandı, 613 iş yeri kontrol edildi, 9 iş yerine HES sorgusu yapmamaktan idari işlem uygulandı, 1 adet tabanca, 30 adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 216 adet sentetik ecza hap, 46,57 gram kannabinoid, 22 adet ecstasy hap, 978,94 gram esrar maddeleri ele geçirildi.

327 bin 526 TL cezai
Trafik yönünden ise 2 bin 878 araç ve sürücü kontrol edildi, 861 araç ve sürücüye 327 bin 526 TL cezai işlem uygulandı, 66 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da süt sığırcılığı geliştirilecek Süt sığırcılığının geliştirilmesi için bakanlığa proje sunuldu Çiftçilere silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun’da süt sığırcılığı geliştirilecek Süt ...
FETÖ'den 1'i avukat 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den 1'i avukat 6 kişi adliyeye sevk edildi
Yeni Kurulan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü’nün yol haritası belirlendi
YEREL HABERLER Yeni Kurulan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü’nün ...
Yeşilay uzmanları öğrencilere bağımlılık ve mücadele yöntemlerini anlattı
YEREL HABERLER Yeşilay uzmanları öğrencilere bağımlılık ve mücadele ...
Dünyanın en büyük 7. hafif silah üreticisi: “Savunma sanayinde ‘böl-parçala-yönet’ sistemi şart” Hafif silah üretiminde teknoloji nitelikli insan gücüyle birleşmeli
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük 7. hafif silah üreticisi: “Savunma ...
Bu mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü Mavi mahalle de kızardı
YEREL HABERLER Bu mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü Mavi ...
Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı
Jandarmadan HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan HES kodu uygulaması
Samsun'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayaya ...
Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı ...
Karantina ihlaline jandarma fırsat vermedi
YEREL HABERLER Karantina ihlaline jandarma fırsat vermedi
3 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan şahıs yakalandı
Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ...
Bafra Belediyesi meclis toplantısı
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi meclis toplantısı
Bafra’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bafra’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ...
Samsun'da evden beyaz eşyalar çalındı
YEREL HABERLER Samsun'da evden beyaz eşyalar çalındı
"Sipariş verdiğin ürünü almadığından dolayı dava açacağız" diyerek 22 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER "Sipariş verdiğin ürünü almadığından dolayı dava ...
OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK bilgilendirme etkinliği
YEREL HABERLER OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK bilgilendirme etkinliği
İkametinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER İkametinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına ...
Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında
Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu ...
Bu sınıfta çocuklar matematikten korkmuyor
YEREL HABERLER Bu sınıfta çocuklar matematikten korkmuyor
Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına ...
Samsun'da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis