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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te Belediye-Kızılay iş birliği

İHA

Canik’te Belediye-Kızılay iş birliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma konusunda Türk Kızılayı Canik Şubesi ile iş birliği yapacaklarını açıkladı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türk Kızılayı Canik Şubesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Şube Başkanı Sedanur Zehir’den bilgi aldı. Başkan İbrahim Sandıkçı, Türk Kızılayı ile birçok çalışmada iş birliği içinde olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türk Kızılayı Canik Şube Başkanı Sedanur Zehir ile yaklaşan Ramazan ayında yapılacak yardımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Sandıkçı, Ramazan ayı içerisinde yapılacak yardım faaliyetleri, alınacak gıda bağışları ve bu bağışların programlı bir şekilde dağıtımı hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Türk Kızılayı bilgi ve tecrübesiyle her zaman ihtiyaç sahiplerine el uzatan, her önemli olayda mağdurların ve mazlumların yanında olan güzide bir yardım kuruluşumuzdur. Bu anlamda başarılı çalışmalarından dolayı Türk Kızılayı Canik Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemizdeki insanlarımıza yardım ulaştırma konusunda Türk Kızılayı Canik Şubemizle birlikte dayanışma ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında da maddi ve manevi olarak ne gibi yardımlarda bulunabiliriz, insanlarımızın yaşamlarına nasıl katkıda bulunabiliriz, şube başkanımızla bu konular üzerinde bilgi paylaşımında bulunduk. İnşallah birlikte insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaların içinde olacağız. Sadece Ramazan ayında değil hem Kızılay Canik Şubemiz hem de Belediyemizin Sosyal Yardım Hizmetleri birimi gerçek ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca gıda paketleriyle, alışveriş kartlarıyla, kıyafet yardımlarıyla maddi ve manevi olarak destek olmayı sürdürüyor. Bu anlamda hem Kızılay Şubemize hem de belediyemizin Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi’ne, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımda bulunan yardımsever insanlarımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm insanlarımıza hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.
Canik ilçesinde tüm sosyal yardımlaşma kurumlarının bir araya gelerek ortak bir havuz oluşturulmasının gerekliliğine değinilerek, ilçe genelinde yapılacak yardımların mükerrer olmadan düzenli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak.

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