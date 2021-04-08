"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini vurdu

Samsun'da bunalıma giren bir kişi, "Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" yazılı mektup bırakarak kendini vurdu.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Serkan Önder, Bafra ilçesinde ikamet eden arkadaşı M.A.B.'ye sosyal medya hesabı WhatsApp üzerinden mesaj yollayarak, "Kendine iyi bak. Bu mesajı okuyorsan hayatta değilim" yazdı. M.A.B. de polise ihbarda bulundu.
Serkan Önder'in evine giden polis onu koltukta oturur halde kendini kafasından tabancayla vurulmuş vaziyette kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis evde ayrıca "Polis abiler, bu berbat manzara için özür dilerim" yazılı intihar mektubu buldu. Serkan Önder'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.