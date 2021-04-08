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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Belediyesi’nden 23 Nisan yarışması

İHA

19 Mayıs Belediyesi’nden 23 Nisan yarışması

Pandemi döneminde düzenlediği yarışmalarla örnek olan 19 Mayıs Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı münasebetiyle, ilçede ikamet eden öğrenciler için yeni bir yarışma daha düzenliyor.
Düzenlediği yarışmalarla yüzlerce öğrenciye, bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler ulaştıran 19 Mayıs Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini güzel okuma yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik ise ‘Milli Egemenlik’ konulu resim yarışması düzenliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturacağı komisyon ile belirlenecek olan derece yapan öğrencilere de altın ödülü, yarışmalara katılan tüm öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu çocuklar ve velilere seslenerek, “19 Mayıs Belediyesi olarak bizler sizlerin evlerinizde kaldığınız sürede, güzel ve eğlenceli vakit geçirmeniz için bazı yarışmalar düzenliyoruz. Gönül ister ki bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlayalım. Maalesef pandemi koşulları buna müsaade etmese de milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerimizde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebzede olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık” dedi.
Yarışmaya katılım tarihinin 820 Nisan 2021 olarak açıklandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı ödüllü ‘Bayrak’ şiiri güzel okuma yarışmasına katılacak olan ilkokul öğrencileri okudukları şiirleri adsoyadokul ve sınıf bilgileriyle birlikte 0549 305 55 01 numaralı Bip ve Watsapp hattına gönderebilecek. Ortaokul düzeyinde ise düzenlenecek olan ‘Milli Egemenlik’ temalı resim yarışmasına katılacak olan öğrenciler, her türlü resim tekniği ve boya malzemesini kullanabildikleri resimlerini, 20 Nisan 2021 saat 17.00’ye kadar 19 Mayıs Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi’ne teslim edebilecekler.
Yarışmalarda birincilere çeyrek altın, ikinci ve üçüncülere gram altın ödülü belirlenirken, yarışmalara katılan tüm öğrencilere de sürpriz ödüller verilecek.

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